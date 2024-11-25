Финансовый консультант Матвеева посоветовала установить четкий лимит на праздничные расходы

Раннее планирование, установление лимита расходов и комбинирование подарков —способы оптимизировать бюджет и избежать чрезмерных трат в преддверии Нового года. Об этом рассказала RT финансовый консультант сервиса «Пакет» от Х5 Ольга Матвеева.

Эксперт посоветовала, заранее определить четкий лимит на праздничные расходы. Кроме того, рекомендуется составить список подарков для близких и выделить на них определенную сумму.

Можно комбинировать недорогие сюрпризы с чем-то сделанным своими руками и с душой. Полезно избегать совершения покупок в последний момент. С помощью раннего планирования можно заблаговременно заказать необходимые товары по выгодным ценам, резюмировала Матвеева.