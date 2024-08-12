Финансовый эксперт Сафиулин: залог по кредиту поможет снизить процентную ставку

Финансовый эксперт Марат Сафиулин рассказал о способах оформления кредита с наименьшей процентной ставкой. Клиент может договориться о снижении стоимости ссуды, отметил специалист в беседе с радиостанцией Sputnik .

По его словам, нередко заимодатель проявляет гибкость при выполнении определенных условий. Один из вариантов — перевод зарплатного проекта в данный банк.

Поможет повысить лояльность учреждения предложение о залоге по кредиту, добавил Сафиулин. Речь идет о недвижимости и другом дорогостоящем имуществе.