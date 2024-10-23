Финансовый эксперт Лагуткин: идея о внедрении БКИ в урегулирование долгов не столкнется с техническими сложностями

Включение бюро кредитных историй (БКИ) в комплексное урегулирование задолженности клиентов банков не должно столкнуться с трудностями технического характера. Об этом заявил «Известиям» генеральный директор БКИ «Скоринг бюро» Олег Лагуткин.

По его мнению, четкое описание этого процесса и установление ролей всех участников подготовит Центральный банк. После этого реализация механизма не должна вызывать сложности, отметил эксперт.

Лагуткин добавил, что сейчас нет практики выделения клиентов с большим количеством долгов. На законодательном уровне нельзя вносить изменения и корректировать кредитную историю.