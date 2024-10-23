Финансовый эксперт Лагуткин: идея о внедрении БКИ в урегулирование долгов не столкнется с техническими сложностями

Включение бюро кредитных историй (БКИ) в комплексное урегулирование задолженности клиентов банков не должно столкнуться с трудностями технического характера. Об этом заявил «Известиям» генеральный директор БКИ «Скоринг бюро» Олег Лагуткин.
По его мнению, четкое описание этого процесса и установление ролей всех участников подготовит Центральный банк. После этого реализация механизма не должна вызывать сложности, отметил эксперт.
Лагуткин добавил, что сейчас нет практики выделения клиентов с большим количеством долгов. На законодательном уровне нельзя вносить изменения и корректировать кредитную историю.
Фейк: в Костроме убили пришедшего в город медведя
Детям в Балашихе напомнят о важности светоотражающих элементов на одежде
В Турции мужчина 24 года ждал возлюбленную на остановке
Два новых троллейбусных маршрута запустят в Подольске в 2025 году
Ремонт дороги до базы отдыха «Мечта» в Подольске завершится в 2025 году
Заброшенную котельную на улице Суворова в Подольске снесли
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте