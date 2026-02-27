Финансовый эксперт Климанов объяснил, что любой дефицит бюджета гасится за счет трех источников

Премьер-министр Михаил Мишустин 24 февраля обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным и главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной, как покрыть дефицит бюджета. В беседе со «Свободной прессой» ситуацию прокомментировал директор Центра региональной политики РАНХиГС, руководитель Института реформирования общественных финансов Владимир Климанов.

По его словам, любой дефицит покрывается из трех источников: за счет долгов, платежей от приватизации госимущества или использования остатков на счетах. ФНБ был создан для накопления средств в тучные годы и их расходования в случае нехватки доходов.

«Зависимость российской экономики, а еще больше федерального бюджета, от нефтегазового сектора слишком высока. Этот сектор слишком сильно зависит от поведения различных акторов на международных рынках и в геополитике. Поэтому наличие фонда обоснованно, но, конечно, его ресурсы не безграничны», — отметил эксперт.

Экономист подчеркнул, что времена сейчас тяжелые и важно преодолеть трудности, используя средства ФНБ. Однако он также отметил, что важно сохранить сам принцип формирования фонда, чтобы быть готовыми к профицитным годам после периода дефицита.