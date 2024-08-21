Финансовый эксперт Хорошко назвала цифровизацию банков необходимостью

Цифровизация активно проникает в банковскую индустрию в ответ на требования времени. Ирина Хорошко, председатель правления АО «Свой Банк», рассказала MK.RU о ключевых трендах в секторе, отличиях между цифровыми и традиционными банками, а также о будущем этой отрасли.

Он подчеркнула, в настоящее время финансовые операции, которые раньше требовали личного присутствия, теперь доступны в онлайн-формате. Это уже не просто модное веяние, а насущная необходимость для поддержания конкурентоспособности.

По совам Хорошко, разница между цифровым и традиционным банками заключается не только в методах предоставления услуг, но и в самой философии и подходе к взаимодействию с клиентами. Цифровой — либо полностью отсутствует в физическом формате, либо минимизирует количество своих отделений.

Большинство клиентов теперь предпочитают использовать мобильные приложения для выполнения операций дистанционно: открывать вклады, оформлять кредитные карты с доставкой на дом, получать необходимые справки и выписки.