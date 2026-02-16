Финансовый эксперт Гогаладзе рекомендовала покупать иностранную валюту и диверсифицировать активы

Основатель школы инвестиций PRO.FINANSY Ольга Гогаладзе рассказала об открытии множества возможностей на фоне укрепления рубля в 2025 году. Об этом сообщили «Известия» .

Финансовый эксперт подчеркнула, что текущий период, когда рубль находится на пике, является благоприятным моментом для приобретения иностранной валюты и распределения активов.

«Приобретать доллар на уровне 76–77 рублей за штуку сегодня в любом случае выйдет дешевле, чем после его ожидаемой коррекции в будущем», — объяснила специалист.

Для более сложных стратегий Гогаладзе порекомендовала рассмотреть фонды денежного рынка и «замещающие» облигации российских эмитентов, номинированные в долларах, но с выплатой купонов в рублях. Эти инструменты могут служить защитой при росте доллара, увеличивая рублевый эквивалент купона.