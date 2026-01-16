Финансовый эксперт Арбатова допустила снижение ключевой ставки до 12% в течение года

В течение 2026 года ключевая ставка может снизиться с текущих 16% до уровня в 12–13%. Об этом рассказала гендиректор УК «Финстар Капитал» Лариса Арбатова в беседе с « ФедералПресс ».

По ее словам, соответствующие изменения увеличат интерес инвесторов к фондовому рынку. Специалист посоветовала рассматривать среднесрочные и долгосрочные гособлигации (ОФЗ), которые могут принести 18–20% дохода за счет роста их стоимости и купонных выплат.

Инвестиционный советник АО ИК «АКБФ» Денис Часовских рекомендовал формировать всепогодный портфель, например по стратегии «Три кита» (1/3 акции, 1/3 облигации, 1/3 золото). Это позволит сгладить колебания и обеспечить более стабильную долгосрочную динамику.