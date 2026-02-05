Финансовый аналитик Беляев отметил, что в ближайшее время доллар сохранит свои позиции

Финансовый аналитик Михаил Беляев высказал мнение о стабильности доллара в среднесрочной перспективе. В беседе с «Ридусом» он подчеркнул, что экономика США демонстрирует положительные тенденции.

«Экономика Соединенных Штатов находится в очень хорошем состоянии. Темпы роста американской экономики составляют около 3%, а инфляция в США — менее 4%. Так что нет никаких оснований для того, чтобы курс доллара падал», — отметил Беляев.

По словам аналитика, несмотря на некоторые потери позиций на мировой арене, это не оказывает значительного влияния на курс доллара. Хотя доля доллара в мировой торговле сокращается из-за усиления Китая, Вьетнама, Индонезии и других стран, в международных финансовых сделках американская валюта по-прежнему занимает доминирующее положение, составляя 90% от общего объема.