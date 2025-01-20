Финансовый аналитик Антонов предостерег от инвестиций в мемкоин $MELANIA

Мелания Трамп выпустила миллиард мем-токенов $MELANIA на блокчейне Solana. Из них 162,21 миллиона уже находятся в обращении. Суточный объем торгов токеном достиг 3,83 миллиарда долларов, а текущая цена составила 12,29 долларов, увеличившись на 67%. Об этом рассказал «Известиям» финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Специалист отметил высокие риски инвестиций в $MELANIA, указав на крайнюю волатильность мем-токенов и их создание преимущественно для спекуляций. Запуск токена перед инаугурацией Трампа свидетельствует о стремлении воспользоваться политическим интересом, считает Антонов.

Эксперт предостерег от рассмотрения $MELANIA как долгосрочной инвестиции, рекомендовав ее только опытным трейдерам.