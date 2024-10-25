Финансовый аналитик Антонов объяснил выпуск новых банкнот в России усилением защиты от подделок

Выпуск новых пятитысячных купюр в России был необходим с целью усиления защиты от подделок. Об этом в беседе с RT сообщил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

По словам эксперта, новые банкноты оснащены современным защитным комплексом, поэтому являются более надежными и безопасными. Центробанку необходимо быть на шаг впереди мошенников, которые постоянно совершенствуют свои методы подделки денег.

«Это естественный процесс обновления денежного оборота: старые купюры изнашиваются, пачкаются и требуют замены», — добавил Антонов.

Новый дизайн банкнот он связал с возможностью познакомить людей с культурным наследием российских регионов.