Финансовый аналитик Антонов объяснил выпуск новых банкнот в России усилением защиты от подделок

Выпуск новых пятитысячных купюр в России был необходим с целью усиления защиты от подделок. Об этом в беседе с RT сообщил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
По словам эксперта, новые банкноты оснащены современным защитным комплексом, поэтому являются более надежными и безопасными. Центробанку необходимо быть на шаг впереди мошенников, которые постоянно совершенствуют свои методы подделки денег.
«Это естественный процесс обновления денежного оборота: старые купюры изнашиваются, пачкаются и требуют замены», — добавил Антонов.
Новый дизайн банкнот он связал с возможностью познакомить людей с культурным наследием российских регионов.
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