Финансовый консультант Кузьмина предсказала укрепление рубля после 13 сентября

В результате августовских торгов доллар укрепился по отношению к рублю на 5,9%, достигнув уровня 91,1868 рубля за единицу американской валюты. Однако в сентябре можно ожидать некоторой стабилизации благодаря повышению ключевой процентной ставки и началу налогового периода, сообщила aif.ru финансовый консультант Юлия Кузьмина.

Она отметила, что за последние 2,5 года курс доллара колебался от 55-56 рублей до 100 рублей, поэтому изменения, произошедшие в августе, были достаточно умеренными на фоне предыдущих колебаний. После введения кризисных мер и множества санкций наблюдается определенная стабилизация экономики, добавила она.



В отношении сентября, 13 числа запланировано очередное заседание Центрального банка, на котором, по прогнозам экспертов, ключевая ставка может быть увеличена с 18% до 20%, заключила экономист. Это приведет к укреплению рубля, добавили 7Дней.