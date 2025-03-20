Финансист Звездин: ЦБ может перейти к снижению ставки к концу весны

По его мнению, снижения можно ожидать не раньше апреля. Эффект от укрепления рубля проявится через два-три месяца.

«На ближайшем заседании Центрального банка неожиданных решений по ключевой ставке ждать не стоит», — заявил эксперт.

Финансист считает, что ЦБ перейдет к снижению ставки к концу весны. Но даже при давлении со стороны властей регулятор вряд ли резко смягчит монетарную политику. Возможно компромиссное снижение ставки на 0,5–1%, но это мало что изменит.