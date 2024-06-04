Финансист Звездин: нефтедобывающие государства вполне устраивают текущие уровни добычи нефти

Нефтедобывающие государства вполне устраивают текущие уровни добычи нефти, поэтому в ближайшее время мы вряд ли увидим повышение цен. Об этом «ФедералПресс» рассказал финансовый аналитик Артем Звездин.

По словам эксперта, страны ОПЕК+, скорее всего, оставят лимиты добычи нефти на текущем уровне.

«Напряженность вокруг Тайваньского вопроса может снизить котировки нефти в долгосрочной дистанции, что членам альянса ОПЕК+ точно не на руку», — добавил он.

Ранее СМИ писали, что цена на нефть марки Brent опустилась ниже 77 долларов за баррель впервые с 5 февраля.