Финансист Вылегжанин спрогнозировал небольшое укрепление рубля в сентябре

В сентябре ожидается небольшое укрепление национальной валюты. Так, к концу месяца доллар может опуститься к нижней границе прогнозируемого диапазона в 87 рублей, рассказал руководитель направления «Сопровождение» ГК CMS' Роман Вылегжанин «Свободной прессе».
По словам эксперта, курс евро может составить 96 рубля, юаня — 11,8 рубля. При этом следует учитывать, что российская валюта может «топтаться на месте» с небольшими колебаниями в один рубль от сегодняшнего курса.
Негативное влияние на курс рубля оказывают снижение нефтяных котировок до 70 долларов за баррель, что уменьшает поступление валютной выручки в Россию, отметил Вылегжанин.
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