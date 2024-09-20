Финансист Вылегжанин спрогнозировал небольшое укрепление рубля в сентябре

В сентябре ожидается небольшое укрепление национальной валюты. Так, к концу месяца доллар может опуститься к нижней границе прогнозируемого диапазона в 87 рублей, рассказал руководитель направления «Сопровождение» ГК CMS' Роман Вылегжанин «Свободной прессе».

По словам эксперта, курс евро может составить 96 рубля, юаня — 11,8 рубля. При этом следует учитывать, что российская валюта может «топтаться на месте» с небольшими колебаниями в один рубль от сегодняшнего курса.

Негативное влияние на курс рубля оказывают снижение нефтяных котировок до 70 долларов за баррель, что уменьшает поступление валютной выручки в Россию, отметил Вылегжанин.