Финансист Шиндлер: укрепление рубля на рынке объясняется несколькими факторами

Укрепление рубля на рынке объясняется несколькими факторами, включая дисбаланс между экспортом и импортом, политику Центробанка и изменения в геополитике. Финансовый советник Виктория Шиндлер подготовила для «ФедералПресс» рекомендации по использованию текущей ситуации для улучшения личного финансового положения.

«Важно уметь вовремя воспользоваться благоприятными рыночными условиями», — подчеркивает Шиндлер, призывая внимательно следить за балансом спроса и предложения на валютном рынке, сезонными колебаниями и стратегическими инвестиционными возможностями.

Она объясняет, что усиление рубля происходит, когда предложение валюты превышает спрос, и наоборот. Укрепление рубля в начале года обусловлено сезонным снижением спроса на иностранную валюту, что способствует росту курса национальной валюты.