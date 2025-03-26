Финансист Шиндлер: укрепление рубля на рынке объясняется несколькими факторами

Укрепление рубля на рынке объясняется несколькими факторами, включая дисбаланс между экспортом и импортом, политику Центробанка и изменения в геополитике. Финансовый советник Виктория Шиндлер подготовила для «ФедералПресс» рекомендации по использованию текущей ситуации для улучшения личного финансового положения.
«Важно уметь вовремя воспользоваться благоприятными рыночными условиями», — подчеркивает Шиндлер, призывая внимательно следить за балансом спроса и предложения на валютном рынке, сезонными колебаниями и стратегическими инвестиционными возможностями.
Она объясняет, что усиление рубля происходит, когда предложение валюты превышает спрос, и наоборот. Укрепление рубля в начале года обусловлено сезонным снижением спроса на иностранную валюту, что способствует росту курса национальной валюты.
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