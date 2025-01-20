Самой ликвидной валютой среди стран СНГ является казахстанский тенге. Таким мнением поделился эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев в разговоре с сайтом «Газета.Ru» .

Специалист отметил, что в случае необходимости эту валюту можно быстро и выгодно продать.

«Правда, это сырьевая валюта, как и рубль, и в плане факторов влияния очень схожа с ним: снижаются мировые цены на нефть — дешевеет тенге», — объяснил Шепелев.

Покупка валют СНГ уместна, если вы отправляетесь в поездку в одну из стран ближнего зарубежья, добавил финансист. Сейчас курс казахстанского тенге составляет 0,2 рубля, то есть за один рубль можно купить 4,8 тенге.