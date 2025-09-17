Финансист Щербаков отметил, что частое внесение наличных может вызвать у банка подозрения

Банк может заинтересоваться операциями с наличными, если они не соответствуют обычной финансовой активности клиента или его доходам. В частности, подозрительными могут показаться крупные суммы, внесенные на счет, если раньше таких пополнений не было. Об этом сайту News.ru рассказал доцент кафедры естественно-научных дисциплин университета «Синергия» Кирилл Щербаков.

Специалист подчеркнул, что банк обратит внимание на частое внесение крупных сумм, особенно если это нехарактерно для клиента. Также вопросы могут возникнуть, если после пополнения счета человек совершает необычные для себя операции, например, покупает золотые слитки.

Кроме того, финансист отметил, что пополнение счета третьими лицами без очевидной связи с клиентом также может насторожить банк. А для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей важным фактором является резкий рост доли наличных поступлений без подтверждающих документов.