Финансист Сафонов: индексация зарплат на 13% поможет восстановить покупательную способность бюджетников

Сегодня инфляция достигла уровня порядка 9%, однако заработная плата сотрудников бюджетных учреждений не поспевает за этой статистикой. Она индексируется реже, чем, к примеру, пенсионные выплаты. Таким мнением поделился профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в эфире радио «Комсомольская правда» .

В результате возникает снижение реальной покупательной способности бюджетников. Для ее восстановления необходимо проводить индексацию на 13%, отметил специалист.

В 2024 году проводилась индексация на 5,3%, однако она не перекрыла инфляцию прошлого года, добавил Сафонов.