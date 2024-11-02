Финансист Мельцов заявил, что высокая ключевая ставка может снизить стоимость страховых полисов

Рост ключевой ставки может в перспективе положительно повлиять на цену страховых полисов. Об этом «ФедералПресс» со ссылкой на основателя компании «Страховой брокер AMsec24» Антона Мельцова.

Он отметил, что все разговоры о том, что ключевая ставка может вырасти до 30%, сильно преувеличены. Но в долгосрочной перспективе даже ее нынешнее увеличение, принятое на последнем заседании Центробанка, может способствовать удешевлению страховок.

Эксперт объяснил, что большая часть страховых компаний покрывает убытки с помощью доходов от инвестиций, которые растут вместе с ростом ключевой ставки. Однако, добавил Мельцов, сначала полисы могут немного подорожать. Потому что страховые компании учитывают увеличившиеся экономические риски.