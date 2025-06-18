Финансист Мехтиев рассказал, что полная цена рассрочки в России может доходить до 115%

Генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев заявил «Газете.Ru» , что полная стоимость рассрочки может достигать 115%, в то время как микрозайм обойдется в 44%.

«При микрозайме на 30 тысяч рублей на 180 дней максимальная полная стоимость кредита — 44%. А при «рассрочке» на 12 тысяч рублей за шесть недель с комиссией в 10% реальная ставка — 115%», — пояснил Мехтиев.

Он подчеркнул, что рассрочка часто используется для обхода строгих ограничений, которые применяются к кредитным продуктам. Поскольку рассрочка не считается финансовой услугой, юридические лица могут предлагать ее, не соблюдая требования закона по ставкам, комиссиям и взысканию долгов.

Мехтиев отметил, что предложения по повышению порога учета рассрочки с 15 тысяч до 60 тысяч или даже 100 тысяч рублей направлены скорее на удобство бизнеса, чем на защиту граждан. Он считает, что если торговые компании хотят предлагать рассрочку, то должны делать это без комиссий и с соблюдением лимитов по штрафам. Эксперт также подчеркнул, что отсутствие идентификации и учета в бюро кредитных историй увеличивает риск отмывания денег и вовлечения уязвимых граждан в долговую яму.