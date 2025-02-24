Финансист Колбин: финансовые активы предполагают прозрачность и безопасность

Цифровые финансовые активы включают электронные инструменты, отражающие права на использование актива, услуги или долю в компании, включая цифровые версии акций, облигаций и прочих ценных бумаг. Об этом рассказал финансовый советник Илья Колбин в беседе с « ФедералПресс ».

Одним из главных достоинств Колбин назвал технологию блокчейн, обеспечивающую прозрачность, безопасность и автоматизацию процессов посредством смарт-контрактов.

По словам эксперта, инвесторы также получают ряд преимуществ, таких как высокая ликвидность, быстрый доступ к капиталу и возможность выбирать эмитента. Базовые активы, вроде драгоценных металлов, бриллиантов и произведений искусства, стали доступны даже для начинающих инвесторов с ограниченным капиталом. Кроме того, многие платформы позволяют снизить дополнительные комиссии, добавил финансист.