Финансист Голубовский: падение индекса Мосбиржи может завершиться в ближайшее время

Индекс Мосбиржи за последние две недели растерял весь рост с начала года. Падение рынка может завершиться в ближайшее время, сообщил эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с «Национальной службой новостей».

По его словам, рынок сейчас борется с инфляцией, причина падения заключается именно в этом. Сначала он жил надеждами, что Центробанк снизит ключевую ставку. Сигналы регулятора о том, что ее собираются поднимать, только «добили» рынок.

В целом ценовая завеса рынка убрана, падение закончится в ближайшие дни. Сейчас ситуация предоставляет краткосрочную инвестиционную возможность, которой стоит воспользоваться, отметил Голубовский.