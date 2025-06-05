Финансист Беляев спрогнозировал ослабление рубля в июне

Финансовый аналитик Михаил Боряев допустил ослабление национальной валюты в первый месяц лета. Это связано с планируемыми валютными интервенциями, сообщил эксперт в беседе с « Ридусом ».

Напомним, Министерство финансов РФ намерено выделить значительные суммы на приобретение золота и валюты.

«Предложение рублей увеличится, поэтому курс национальной валюты должен упасть. Минфин таким образом пытается бороться с дефицитом бюджета. Согласно оценке ведомства, в июне он составит 40,3 миллиарда рублей», — высказался специалист.

По его словам, если министерство не согласовывает свои действия с Банком России, валютные интервенции вряд ли существенно повлияют на динамику курса рубля. Более того, фундаментальные показатели национальной валюты определяются состоянием экономики и платежного баланса государства.