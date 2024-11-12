Финансист Бадалов: сделки с биткоинами несут в себе риски из-за высокой волатильности криптовалют

На фоне победы республиканца Дональда Трампа на выборах в США произошел резкий рост стоимости биткоина. В ночь на вторник, 12 ноября, его цена составила свыше 89 тысяч долларов. Однако вложения средств в криптовалюту продолжают оставаться рискованными, поделился доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов в беседе с сайтом «Москва 24» .

Он отметил цикличный курс биткоина, при котором после резкого роста наступает период серьезного падения. Кроме того, у криптовалют высокая волатильность, добавил финансист.

«Их приобретение рискует обернуться большими потерями. Может сложиться ситуация, когда инвестор купил биткоин очень дорого, а к моменту продажи он сильно подешевеет, так как сделка занимает время», — объяснил Бадалов.

Напомним, что еще в конце октября курс биткоина фиксировался в районе 71 тысячи долларов.