Финансист Андрианова: на поручительство самозапрет на кредиты не распространяется

Эксперт Национальной ассоциации специалистов финансового планирования Дарья Андрианова рассказала RT , какие операции нельзя запретить с помощью самозапрета на кредит.

«На поручительство самозапрет не распространяется», — пояснила специалист.

Также запрет не действует на автокредиты и ипотеку. Андрианова отметила сложность поручительства и крупного залогового кредита.

«Банку требуется увидеть человека, понять, что он добровольно становится поручителем», — сказала она. Если нет подписи, человек легко докажет свою непричастность к поручительству.

Популярность самозапрета показывает остроту проблемы мошенничества в стране, подчеркнул депутат Госдумы Ярослав Нилов.