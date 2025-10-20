«ФедералПресс»: лишь 17% россиян используют золото для долгосрочных инвестиций

Россияне пока не спешат инвестировать в золото, несмотря на рекордный рост его стоимости. Об этом говорят результаты опроса сайта «ФедералПресс» .

По результатам голосования, 63% опрошенных признались, что у них нет возможности вкладывать деньги в инвестиции. Еще 17% заявили, что используют золото для долгосрочного сохранения капитала.

«Нет средств, чтобы вкладывать в инвестиции», — так высказались большинство респондентов.

Другие 13% отметили, что предпочитают хранить средства на депозитах из-за высоких ставок. Еще 7% респондентов затруднились ответить.

Рост цен на золото связан с торговой напряженностью между США и Китаем, что увеличивает спрос на активы-убежища.