«ФедералПресс»: больше половины россиян выбирают среднесрочные вклады

Из всех банковских продуктов россияне чаще всего выбирают именно вклады. Это показали результаты исследования, в котором приняли участие более пяти тысяч жителей Пермского края, Иркутской и Самарской областей, пишет сайт «ФедералПресс».
Так, среднесрочные вклады (от 6 до 12 месяцев) предпочитают 58% опрошенных. Депозиты на срок более года выбирают 22% респондентов, а вклады от трех до шести месяцев — 20%.
Размер вкладов тоже имеет значение. Треть опрошенных (33%) открывают вклады на сумму от 300 тысяч до одного миллиона рублей. На втором месте (24,5%) — вклады от 100 до 300 тысяч рублей. В депозитах свыше миллиона рублей заинтересованы 21% граждан. Такой же процент опрошенных выбирает депозиты до 100 тысяч рублей.
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