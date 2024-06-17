ФАС выявила два медицинских картеля на 1,1 млрд рублей

Признаки нарушений обнаружены на торгах при поставке медицинских изделий и расходных материалов для нужд учреждений, занимающихся реабилитацией участников специальной военной операции

Ведомство возбудило два дела о нарушении антимонопольного законодательства*. Первое – в отношении ООО «Вендделис», OOO «Стер Медикал», OOO «Стер 23», OOO «Лабкорп» и OOO «Лабстор», второе – в отношении OOO «Галар» и хозсубъекта.

Служба подозревает организации в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах. Компании заключали контракты на поставку медицинских изделий и расходных материалов. Торги проводились для нужд больниц города Москвы и Московской области, а также госпиталя для ветеранов войн № 2 города Москвы.

Общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов предварительно составила 1 140 715 646 рублей. В случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы**.

Интересно

*По признакам нарушения п. 2 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». **Ст. 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

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