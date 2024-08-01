ФАС раскрыла картель на торгах на поставку стройматериалов для железных дорог﻿

Организации заключили ограничивающее конкуренцию соглашение с целью поддержания цен при участии в торгах на поставку строительных материалов в рамках реализации инфраструктурных проектов для развития железных дорог.

Служба вынесла решение о нарушении антимонопольного законодательства* в отношении ООО «Центрстрой», ООО «Промышленная компания «Феррум Трейд», ООО «Нерудная компания Лидер», ООО «Комфорт Плюс».

С целью сокрытия своей противоправной деятельности организации постоянно указывали разное месторасположение. При этом фактически они работали по одному адресу – месту нахождения ООО «Комфорт Плюс».

Значительный объем доказательств по делу служба получила в ходе внеплановых выездных проверок, проведенных при взаимодействии с Генеральной прокуратурой Российской Федерации.

Компаниям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ**. Кроме того, ФАС России направит материалы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.