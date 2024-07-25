ФАС раскрыла картель на торгах на поставку социально значимых продовольственных товаров на сумму более 4,7 млрд рублей

Антимонопольная служба признала ООО «Рамкейт», ООО «Молторг», ООО «Экофуд» (правопреемник ООО «Масленица») нарушившими антимонопольное законодательство*.

Компании заключили антиконкурентное соглашение (https://fas.gov.ru/news/33213) с целью поддержания цен на 543 торгах на поставку продуктов питания, в том числе на поставку социально значимых продовольственных товаров первой необходимости.

Организации отказались от конкурентной борьбы при раздельном и совместном участии в конкурсах. Победа достигалась в том числе за счет приложения в составе заявок для подтверждения опыта мнимых договоров, заключенных между компаниями. Государственные контракты заключались без снижения или с минимальным снижением НМЦК.

Кроме того, ФАС России установила, что компании использовали единую инфраструктуру для участия в торгах, а также имеют устойчивые финансово-хозяйственные и экономические взаимоотношения.

Материалы антимонопольного дела будут переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Нарушителям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ.

Ведомство продолжит работу по пресечению антиконкурентных соглашений на социально значимых рынках.

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*п. 2 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 26.07.2006 135-ФЗ «О защите конкуренции»

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