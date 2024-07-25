ФАС раскрыла картель на торгах на поставку социально значимых продовольственных товаров на сумму более 4,7 млрд рублей

Компании заключили антиконкурентное соглашение ( https://fas.gov.ru/news/33213 ) с целью поддержания цен на 543 торгах на поставку продуктов питания, в том числе на поставку социально значимых продовольственных товаров первой необходимости.

Организации отказались от конкурентной борьбы при раздельном и совместном участии в конкурсах. Победа достигалась в том числе за счет приложения в составе заявок для подтверждения опыта мнимых договоров, заключенных между компаниями. Государственные контракты заключались без снижения или с минимальным снижением НМЦК.

Кроме того, ФАС России установила, что компании использовали единую инфраструктуру для участия в торгах, а также имеют устойчивые финансово-хозяйственные и экономические взаимоотношения.

Материалы антимонопольного дела будут переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Нарушителям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ.

Ведомство продолжит работу по пресечению антиконкурентных соглашений на социально значимых рынках.