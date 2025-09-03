«Есть те, кто поумнее остальных». Путин выделил рациональных представителей Запада

Путин: на Западе те, кто умнее остальных, не хочет забирать российские активы

Среди представителей Запада есть те, кто поумнее остальных и не хочет забирать российские активы, ведь подобные действия до основания разрушит все принципы международной экономической деятельности. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

«Те, кто поумнее — не хотят [забирать российские резервы]. <…> Это люди, которые занимаются финансами, экономикой, понимают, что это до основания будет разрушать все принципы международной экономической деятельности», — подчеркнул глава государства.

Локомотивом мировой экономики он назвал Китай и указал на отличия между экономическим развитием стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Еврозоны.