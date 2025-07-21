Есть юридический пробел. Почему в России захотели запретить оплату криптовалютой

В Госдуме предложили ввести штрафы за оплату криптовалютой. С чем это связано, рассказала 360.ru директор центра цифровой экономики МГИМО, профессор, эксперт по криптовалюте Элина Сидоренко.

По ее словам, криптовалюту в России можно покупать, но ей нельзя расплачиваться. Это связано с позицией Центробанка, считающего, что расчетной единицей может быть только рубль. К тому же еще в 2014 году ФАС признала ее высокорисковым инструментом, не подлежащим серьезному финансовому контролю со стороны государства.

Однако прямой ответственности за незаконный оборот криптовалюты в законодательстве не было, и новый закон прежде всего ликвидирует возникший юридический пробел.

«Сегодня криптовалюта как средство платежа не может использоваться, потому что в России изначально не выстроена правильная инфраструктура», — добавила Сидоренко.

По ее словам, в условиях международных санкций существует риск, что все официальные площадки, которые будут создаваться в России, тут же подвергнутся санкциям со стороны Запада. Поэтому правильнее всего будет точечно вводить криптовалюту в оборот в качестве имущества и организовывать ее налогообложение, подчеркнула эксперт.

По мнению экономиста Валерия Корнеева, такая мера позволит вернуть релокантов в Россию.