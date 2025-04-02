Эксперты «СберИнвестиций»: вкладывать активы в дивидендные акции нужно заранее

Весенний сезон привлекает инвесторов повышенной волатильностью рынка, связанной с публикацией корпоративных отчетов и дивидендными решениями. Об этом сообщил сайт «Известия» со ссылкой на экспертов «СберИнвестиций».
Как отметили аналитики, рост акций компаний с хорошими финансовыми результатами перед объявлениями дивидендов создает возможность для заработка, но после даты отсечки цены могут падать.
Специалисты посоветовали инвестировать в дивидендные акции заранее, чтобы извлечь выгоду из роста котировок. Важно учитывать возможные падения цен после фиксирования реестра акционеров.
Эксперты спрогнозировали временное укрепление рубля в апреле 2025 года, но геополитические факторы и изменения в денежно-кредитной политике могут ограничить этот тренд.
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