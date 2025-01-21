Эксперт «Выберу.ру» Андриевская назвала вложения в юань рискованной инвестицией

Курс юаня в 2024 году сохранит умеренную стабильность, однако инвестиции в эту валюту — не самая рациональная идея. Об этом рассказала директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская в интервью «ФедералПресс» .

По словам специалиста, при базовом сценарии юань продолжит укрепляться в среднем на 8,5%, но риски инвестиций обусловлены геополитической нестабильностью и возможными колебаниями курса.

«Российские брокерские дома и банкиры постоянно предупреждают розничных инвесторов: юань – не свободно плавающая валюта, она регулируется монетарными властями Китая», — отметила аналитик.

Она добавила, что юань может пригодиться тем, кто планирует поездку или путешествие за рубеж. В остальных случаях следует с настороженностью относиться к вложениям в эту валюту.