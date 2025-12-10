Эксперт «Цифры банка» Ольшанский сообщил, что праздники могут влиять на курсы валют

По словам эксперта, учитываются выходные и праздники в тех странах, которые выпускают определенную валюту. Допустим, если речь идет о дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов, то в национальные праздники банковская система ОАЭ прекращает проведение операций с местными партнерами. В результате курс временно повышается, поскольку организация страхуется от риска возможного неблагоприятного изменения стоимости валюты после окончания праздничных дней.

Как пояснил специалист, еще одним фактором выступают рабочие часы зарубежных контрагентов. Кроме того, значительное влияние оказывает имеющийся запас той или иной валюты непосредственно в самом банке.