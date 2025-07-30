Эксперт Соколова предположила, что ограничение интернета не повлияет на рост наличных платежей

Временное ограничение мобильного интернета в отдельных регионах страны не приведет к росту использования наличных денежных средств. Об этом заявила директор консалтинговой компании Елена Соколова в разговоре с «ФедералПресс».
По мнению специалиста, россияне давно привыкли оплачивать товары и услуги онлайн, поэтому переход обратно к наличности маловероятен даже в условиях нестабильной связи.
Эксперт также выразила предположение, что ограничения могут негативно сказаться на общем объеме продаж, поскольку покупатели предпочтут отказаться от мелких покупок ради сохранения удобства расчетов картой.
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