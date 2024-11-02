Эксперт Роскачества Вяльшина: открытие вкладов в разных банках поможет получить максимальную выгоду

Руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина рассказала, как извлечь максимальную выгоду из накопительного счета. Ее слова опубликовал RT .

Эксперт посоветовала открывать вклады в разных кредитно-денежных учреждениях. Во многих есть высокая приветственная ставка для новых клиентов, пояснила специалист.

«Скорее всего, ряд банков в ближайшее время еще увеличат ставки по своим сберегательным предложениям», — добавила Вяльшина.

Она напомнила, что соответствующие условия обычно действуют только в первоначальный период. Примерно через один-три месяца ставка снизится до базовой, после чего можно перенести сбережения в другой банк.