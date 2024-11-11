Эксперт по цифровым технологиям Стариковский: пока нет понимания, когда рынок криптовалют откатится назад

Руководитель проектов Центра цифровых технологий управления Института информационных систем ГУУ Андрей Стариковский в беседе с изданием «Мир 24» прокомментировал увеличение котировок биткоина выше 80 тысяч долларов. На его взгляд, рынок криптовалют продолжит расти и дальше.

Эксперт добавил, что в целом весь рынок выглядит достаточно «зеленым», то есть наблюдается всеобщий рост криптовалют. Сказать, когда рост прекратиться, достаточно сложно, поскольку часто рынок идет «против толпы». Стариковский заметил, что большую роль в криптомире играет американский миллиардер Илон Маск, который поддержал Дональда Трампа во время предвыборной гонки президента США.

«Это, по моему мнению, может привести к дальнейшему росту рынка криптовалют и резким повышениям цены на некоторые отдельные криптомонеты», — сказал собеседник.

Коллега Стариковского Александр Пересичан также уверен, что именно переизбрание Трампа на пост президента США послужило одним из мощных триггеров для роста крипторынка.