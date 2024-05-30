Эксперт по недвижимости Ракута рассказал, что владелец может сам продать ипотечную квартиру при долгах

Владельцы квартир могут самостоятельно продать ипотечную квартиру, которая находится в залоге у банка, даже при долгах. Об этом «АБН24» рассказал эксперт в сфере недвижимости Дмитрий Ракута.

Он объяснил, что, когда квартиру продают на торгах, человек серьезно теряет в деньгах. Поэтому в четырехмесячный срок владелец теперь может самостоятельно реализовать свое имущество.

«В виду этого был принят закон, когда владелец может попробовать продать свою недвижимость самостоятельно, без привлечения банков, аукционов и торгов», — отметил эксперт.

Он добавил, что если человек с долгами хочет сам продать жилье, минуя торги, он должен уведомить об этом банк, написав соответствующее письмо.

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