Эксперт по недвижимости Бочарникова предсказала появление бюджетных вариантов на рынке жилья осенью

Осень 2024 года, по прогнозам, станет ключевым моментом на рынке вторичной недвижимости, хотя уже сейчас наблюдаются признаки снижения цен. Исполнительный директор федеральной компании «Этажи» Юлия Бочарникова поделилась своими ожиданиями касательно предстоящих изменений для «ФедералПресс» .

По данным Юлии Бочарниковой, в прошлом месяце средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в России уменьшилась на 0,7%. Однако в крупных городах эта коррекция оказалась более значительной: в Санкт-Петербурге — снижение на 3,1%, в Волгограде и Краснодаре — на 2,9%, в Новосибирске — на 2,8%, а в Ростове-на-Дону — на 2%.

При этом уровень среднего дисконта при продаже остался на уровне 5,7% по сравнению с прошлым месяцем. Эксперт отметила, что такая ситуация указывает на высокий уровень конкуренции среди реальных покупателей.

Хотя резкого падения цен не предвидится, на рынке могут появиться привлекательные предложения по выгодным скидкам, особенно от собственников, заинтересованных в быстрой продаже. Бочарникова также упоминает, что осенью средняя скидка на вторичное жилье может возрасти до 7%.