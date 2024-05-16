Эксперт по недвижимости Апрелев назвал головной болью для ЦБ запуск ссудно-сберегательных касс | 360°

Деньги 16 мая 2024, 11:33 Эксперт по недвижимости Апрелев назвал головной болью для ЦБ запуск ссудно-сберегательных касс

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Вывод ссудно-сберегательных касс станет для Центробанка настоящей головной болью. Таким мнением с Общественной Службой Новостей поделился вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев.

Он объяснил, что ссудно-сберегательные кассы — это своего рода альтернатива банковской деятельности. Для того, чтобы взять кредит на выгодных условиях, нужно сначала несколько лет вкладывать собственные средства.

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«Желание ввести новую финансовую модель — это желание создать новую головную боль для Центрального Банка», — подчеркнул эксперт.

Он подчеркнул, что новая финансовая модель также создает поле деятельности для мошенников. Поэтому нужно разработать механизм контроля за ссудно-сберегательными кассами.

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