Эксперт по инвестициям Алтынов: продажа валютной выручки может укрепить позиции рубля | 360°

26 апреля 2024, 13:42
Эксперт по инвестициям Алтынов: продажа валютной выручки может укрепить позиции рубля
Возможное продление требования продажи обязательной валютной выручки до конца 2025 года способно положительно повлиять на позиции рубля. Об этом рассказал директор по инвестициям ИК «Питер Траст» Михаил Алтынов в беседе с сайтом «Аргументы и факты».
По его словам, в данный момент новость не вызвала бурного отклика у финансовых игроков. Валютный рынок Московской биржи пока не склонен к резким движениям, пояснил эксперт.
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Однако в будущем, отметил Алтынов, соответствующие меры могут стабилизировать курс рубля.
Рубль
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