Эксперт по инвестициям Алтынов: продажа валютной выручки может укрепить позиции рубля | 360°

Деньги 26 апреля 2024, 13:42 Эксперт по инвестициям Алтынов: продажа валютной выручки может укрепить позиции рубля

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Возможное продление требования продажи обязательной валютной выручки до конца 2025 года способно положительно повлиять на позиции рубля. Об этом рассказал директор по инвестициям ИК «Питер Траст» Михаил Алтынов в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

По его словам, в данный момент новость не вызвала бурного отклика у финансовых игроков. Валютный рынок Московской биржи пока не склонен к резким движениям, пояснил эксперт.

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Однако в будущем, отметил Алтынов, соответствующие меры могут стабилизировать курс рубля.