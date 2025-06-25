Эксперт по фондовому рынку Зельцер сообщил, что волатильность цен на нефть окажет влияние на рубль

Экономисты сходятся во мнении, что с 1 июля 2025 года курс рубля будет зависеть от множества факторов, включая цены на нефть, завершение налогового периода и действия центрального банка. Об этом написал Life.ru .

Гендиректор GIS Mining Василий Гиря подчеркнул, что в июле ослабление поддержки рубля со стороны налогообложения будет ощущаться сильнее, так как основная часть экспортной выручки уже конвертирована в рублях в июне. Если цены на нефть останутся ниже 70 долларов за баррель, это может оказать дополнительное давление на российскую валюту.

Политика Банка России также сыграет свою роль. Сигналы о возможном снижении ключевой ставки могут привести к ослаблению рубля, поскольку инвесторы воспримут это как признак смягчения денежной политики.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер добавил, что волатильность цен на нефть также окажет влияние на рубль. Цены на нефть после недавнего подъема вернулись к первоначальным уровням, что создает дополнительный риск для российской валюты. Однако июньский налоговый период окажет некоторую поддержку рублю, так как пик выплат экспортеров в бюджет приходится на последнюю неделю июня.