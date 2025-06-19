Эксперт по фондовому рынку Зельцер предсказал ослабление рубля к концу июня

Рубль на следующей неделе столкнется с давлением сразу нескольких факторов, заявил в беседе с Life.ru эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Основные драйверы колебаний курса рубля включают: возможное восстановление доллара США в свете пауза Федеральной резервной системы и напряженности на Ближнем Востоке; текущие технические характеристики рубля, который сейчас выглядит разогретым, в то время как иностранные валюты выглядят перепроданными; рост ожиданий дальнейшего понижения ключевой ставки Банка России; тенденция к замедлению экспорта и увеличению импорта.

Зельцер прогнозирует, что к концу июня курсы иностранных валют могут подняться выше текущих уровней, а рубль отступит от своих двухлетних максимумов. Эксперты ожидают, что доллар вернется к уровню 80 рублей, китайский юань вырастет до 11 рублей, а евро закрепится выше 90 рублей.

Дальнейшее влияние вышеуказанных факторов усилится в июле-августе, ускоряя укрепление курсов иностранных валют. Прогнозируемые уровни на конец лета: доллар ближе к 90 рублям, евро — к 100 рублям, юань — к 12 рублям.