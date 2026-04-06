Эксперт по фондовому рынку Барышников указал на риски снижения биткоина

По итогам торгов 5 апреля биткоин продемонстрировал рост на 2,58%, закрепившись на отметке $69 034. Это произошло вопреки напряженному внешнему фону и ряду политических заявлений, которые обычно оказывают давление на рисковые активы. Об этом рассказал «Известиям» управляющий фондом «Майнинг» УК «Рекорд Капитал» Александр Барышников.

По словам эксперта, инвесторы проявили удивительное спокойствие. Рынок уже привык воспринимать резкие политические заявления скорее как инструмент давления, а не как сигнал к реальной эскалации. Кроме того, позитивное влияние на котировки оказали ожидания более мягкого и прозрачного регулирования криптоиндустрии в США.

Тем не менее, с технической точки зрения ситуация остается неопределенной. Биткоин продолжает торговаться в боковом диапазоне, который сформировался еще в начале февраля. В этих условиях ни «быки» (покупатели), ни «медведи» (продавцы) не могут получить устойчивого преимущества, и криптовалюта остается в состоянии консолидации.