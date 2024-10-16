Эксперт по финансам Мокров: рынок криптовалюты в октябре компенсирует потери сентября

Основатель финансовой компании Cryptobotpro LLC Алексей Мокров в разговоре с «Известиями» сообщил, что рынок криптовалюты в октябре компенсирует потери сентября и слегка приободрит участников рынка.

В прошлом месяце, как заметил эксперт, общий доход от майнинга составил 815,7 миллиона долларов. В сравнении с предыдущими периодами эти показатели являются самыми низкими. Сейчас курс биткоина обновил максимум с конца сентября и приблизился к отметке 66,48 тысячи долларов.

Мокров добавил, что в октябре рынок криптовалюты заметно окреп.