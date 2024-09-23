Эксперт по финансам Кузнецова: с помощью краудлендинга можно получать до 36% годовых

Краудлендинг — интернет-платформа, которая предоставляет бизнесмену, нуждающемуся в денежных средствах, возможность встретиться с частным инвестором. Деятельность площадки контролирует Центробанк. Об этом рассказала эксперт по финансам Мария Кузнецова в беседе с радиостанцией Sputnik .

По ее словам, данный инструмент имеет как плюсы, так и минусы. К преимуществам относится довольно высокая процентная ставка.

«На таких инвестициях в бизнес можно получать до 35-36% годовых. Через краудлендинг можно инвестировать с довольно низким порогом входа», — отметила специалист.

Она посоветовала начинать вкладывать от 10 тысяч рублей. Однако Кузнецова предупредила, что способ предполагает высокие риски потерять все.