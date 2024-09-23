Эксперт по финансам Кузнецова: с помощью краудлендинга можно получать до 36% годовых

Краудлендинг — интернет-платформа, которая предоставляет бизнесмену, нуждающемуся в денежных средствах, возможность встретиться с частным инвестором. Деятельность площадки контролирует Центробанк. Об этом рассказала эксперт по финансам Мария Кузнецова в беседе с радиостанцией Sputnik.
По ее словам, данный инструмент имеет как плюсы, так и минусы. К преимуществам относится довольно высокая процентная ставка.
«На таких инвестициях в бизнес можно получать до 35-36% годовых. Через краудлендинг можно инвестировать с довольно низким порогом входа», — отметила специалист.
Она посоветовала начинать вкладывать от 10 тысяч рублей. Однако Кузнецова предупредила, что способ предполагает высокие риски потерять все.
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