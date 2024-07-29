Эксперт по финансам Дайнеко: оформлять рассрочку через BNPL-сервис проще, чем при заключении кредитного договора

BNPL-сервисы позволяют расплачиваться за товары не сразу, а по частям без процентов в течение небольшого промежутка времени. Такие рассрочки оформить проще, чем заключить кредитный договор, сообщила эксперт проекта «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко в эфире радио Sputnik.

По ее словам, при таком оформлении нет запросов кредитной истории, а сам процесс занимает минимум времени. В качестве договора о рассрочке на маркетплейсе выступает публичная оферта. Для погашения долга к сервису привязывается дебетовая банковская карта покупателя.

При таком способе оплаты важно соблюдать платежную дисциплину. Лучше заранее ознакомиться с возможными санкциями за просрочку, отметила Дайнеко.