Эксперт по финансам Дайнеко: оформлять рассрочку через BNPL-сервис проще, чем при заключении кредитного договора

BNPL-сервисы позволяют расплачиваться за товары не сразу, а по частям без процентов в течение небольшого промежутка времени. Такие рассрочки оформить проще, чем заключить кредитный договор, сообщила эксперт проекта «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко в эфире радио Sputnik.

По ее словам, при таком оформлении нет запросов кредитной истории, а сам процесс занимает минимум времени. В качестве договора о рассрочке на маркетплейсе выступает публичная оферта. Для погашения долга к сервису привязывается дебетовая банковская карта покупателя.

При таком способе оплаты важно соблюдать платежную дисциплину. Лучше заранее ознакомиться с возможными санкциями за просрочку, отметила Дайнеко.

Отгоняем кровопийц. Как защитить себя и жилье от комаров

Карл III никогда не увидит внуков. Принц Гарри отказался везти жену и детей в Британию

«Откровенное уродство». Запад показал сексуальные извращения на уровне культуры

Крещение Руси. Как князь Владимир изменил ход истории

«Дэдпул и Росомаха». Надежда или провал киновселенной Marvel?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте