Эксперт Остапкович: ключевая ставка ЦБ может снизиться до 18% к декабрю

В ближайшее время ключевая ставка Центробанка останется на уровне 21%. Незначительное ее снижение не повысит кредитную активность. Об этом заявил глава Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с Национальной Службой Новостей.