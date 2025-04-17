Эксперт Остапкович: ключевая ставка ЦБ может снизиться до 18% к декабрю

В ближайшее время ключевая ставка Центробанка останется на уровне 21%. Незначительное ее снижение не повысит кредитную активность. Об этом заявил глава Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с Национальной Службой Новостей.

Эксперты ожидают сценарий «мягкой посадки»: инфляцию удастся удержать на отметке 6,5–7%, а ставку постепенно снизить до 18% к концу года. Остапкович подчеркнул, что резких изменений ставок не предвидится, поскольку пока отсутствуют условия для существенного падения инфляции.

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