Эксперт Level Group Овечкин посоветовал закрыть кредитные карты перед подачей заявки на ипотеку

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в июле 2025 года российские банки одобряют лишь 21,4% кредитных заявок. Руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин в беседе с «Известиями» объяснил, как формируется кредитный рейтинг и влияет ли он на выдачу кредитов.

Эксперт отметил, что несмотря на увеличение объемов кредитования, структура спроса остается стабильной. В июле банки предоставили россиянам кредиты на 917,2 миллиарда рублей — это максимальное значение с октября прошлого года. При этом доля ипотечных сделок остается на уровне 67–68%.

Овечкин подчеркнул, что кредитный рейтинг — это индивидуальная скоринговая оценка клиента, которую банк проводит при рассмотрении кредитной заявки. Однако рейтинг не является абсолютным фильтром для одобрения кредита и не определяет его сумму.

«Перед подачей заявки на ипотеку мы советуем либо закрыть кредитные карты, либо максимально снизить лимиты. Это может повлиять на решение банка и увеличить шансы на получение более высокой суммы», — добавил специалист.